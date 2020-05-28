ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президента хотят допросить по делу о возможной контрабанде коллекции картин, а также по факту возможного незаконного использования специальных технических средств.

Пятого президента Украины и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 27 мая.

«В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11:00 29 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников», – говорится в повестке, обнародованной на сайте ГБР.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в тот же день на 12:00 в 12.00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по «факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам». Речь может идти о прослушивании и записи в 2015 году разговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джозефом Байденом.

В ГБР подчеркнули, что «явка обязательна».

Тэги: Порошенко, контрабанда, картины, допрос, ГБР