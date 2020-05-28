Матч «Шахтера» с «Динамо» будуть судить женщины

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвал главных арбитров, которые получили назначения на поединки 24-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Екатерина Монзуль попала в пятерку лучших футбольных арбитров мира 2018 года



Примечательно, что центральный матч тура между «Шахтером» и «Динамо» доверили судить женской бригаде судей во главе с арбитром ФИФА Екатериной Монзуль, сообщается на официальном сайте УАФ.

Харьковчанке будут помогать киевлянка Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая.

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