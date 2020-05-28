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Главная » Мир » Спорт
19:24 28 Мая 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Мэр Мюнхена запретил «Баварии» праздновать победу в Бундеслиге

Мюнхенцы набрали 64 очка после 28 игр и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента на 7 очков.

Мюнхенская «Бавария» впервые в своей истории не сможет провести традиционное празднование в случае завоевания титула чемпиона Бундеслиги, сообщает Bild.

Празднование запретил мэр Мюнхена Дитер Рейтер из-за пандемии коронавируса.

Мюнхенцы набрали 64 очка после 28 игр и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на 7 очков.

Напомним, Бундеслига стала первым среди ведущих европейских лиг турниром, матчи которого были возобновлены после карантина.

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Тэги: футбол, Бавария

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