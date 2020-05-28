В налоговых начались массовые обыски

Чиновники способствовали противоправному формированию НДС. Ущерб исчисляется десятками миллионов гривен.

Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС). Обыски проводились в Киеве, а также во Львовской и Донецкой областях.

Обыски проходили в рамках уголовного дела, открытого по заявлению экс-министра финансов. Чиновников центрального аппарата ГНС и региональных отделений подозревают в махинациях с налогом на добавленную стоимость.

«Таким образом, налоговики способствовали функционированию «конвертационно-транзитных» групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», – говорится в сообщении ГБР.