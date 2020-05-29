На первом месте по количеству зараженных остаются США, на втором – Бразилия, и на третьем – Россия.

По состоянию на утро пятницы, 29 мая, в мире зафиксировано 5 миллионов 909 тысяч случаев коронавируса. Из них 2 миллиона 582 тысячи человек выздоровели и 362 тысячи скончались. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За последние сутки было зафиксировано 116 тысяч новых случаев COVID-19 и более пяти тысяч новых смертей.

В США за все время было зафиксировано 1 миллион 768 тысяч случаев коронавируса, более 103 тысяч человек погибли и почти 499 тысяч выздоровели.

В Бразилии зафиксировано 438 тысяч случаев, на третьем месте антирейтинга заболеваемости остается Россия, в которой зафиксировали 379 тысяч случаев заражения.

В Испании и Великобритании зафиксировано почти 285 тысяч и 269 случаев коронавируса соответственно.

Тэги: статистика, зараженные, covid-19