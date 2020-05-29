Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро
Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро
Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в пятницу, 29 мая.
«Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ. Таким образом в общей сложности с 2014 года ЕС выделил Украине €3,8 млрд, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС», – говорится в заявлении.
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