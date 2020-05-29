НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
13:49 29 Мая 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро

Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро

Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в пятницу, 29 мая.

«Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ. Таким образом в общей сложности с 2014 года ЕС выделил Украине €3,8 млрд, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС», – говорится в заявлении.

Источник:
Тэги: ес, Евросоюз, кредит, транш

Новости по теме

ЕС будет инвестировать в речной транспорт Украины

Европейские банки готовы инвестировать в речную инфраструктуры Украины. В частности, мощности Днепра работает всего на 10%, считают в ЕС.

ЕС экстренно выделяет €10 млн на изучение китайского коронавируса

В ЕС оперативно разработали и выпустили инновационную программу для исследования коронавируса.

Евросоюз хочет знать, куда Украина тратит его деньги

Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время ЕС сообщит о предоставлении Украине гранта в размере 110 млн евро на поддержку системных экономических реформ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты