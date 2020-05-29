В хирургическом отделении житомирской областной больницы вспышка COVID-19

Из 22 заболевших 16 являются медработниками хирургического отделения, остальные шестеро – пациенты.

Очаг заболеваемости COVID-19 обнаружен в хирургическом отделении житомирской областной больницы им. Гербачевского. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.

По его данным, инфицированы коронавирусом 22 человека, из них 16 – медработники. Также положительные тесты оказались у пяти пациентов, контактировавших с зараженными медиками.

Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациенты, которые находились в отделении и могут проходить амбулаторное лечение, будут выписаны.

По словам Суслика, остальных переведут в другие больницы, где лечатся пациенты с COVID-19.

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