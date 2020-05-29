Трамп поругался с Twitter, соцсети могут исчезнуть в США
В США развязалась «война» между Дональдом Трампом и сервисом коротких сообщений Твиттером. А в перспективе – и остальными соцсетями.
Все началось с того, что соцсеть отметила несколько твитов президента США как недостоверные и поставила ссылку на альтернативные источники информации.
Трамп, для которого Твиттер – главная коммуникационная площадка и во многом «сделала» ему выборы-2016, возмутился. В отместку он задействовал, как принято говорить, административный ресурс. Выпустил указ, которым поручил ограничить деятельность соцсетей. А именно – заставить их отвечать перед законом за любой появляющийся там контент.
Твиттер в ответ выпустил официальное возмущенное заявление. И продолжил показательно «бороться» с Трампом с помощью уже своего ресурса – теперь твиты американского президента скрывают.
Если указ Трампа заработает, это будет означать начало конца многих интернет-площадок. По крайней мере – в нынешнем их виде.
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