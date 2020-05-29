Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

38-летний Роджер Федерер занял первое место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes.

Двадцатикратный победитель турниров серии «Большого шлема» за год заработал 106,3 миллиона долларов, из 100 миллионов приходятся на доход от спонсорских соглашений и другой деятельности и только 6,3 млн – на призовые теннисных турниров. Ранее швейцарский теннисист не поднимался в этом рейтинге выше второго места.

Второе место в топ-100 спортивных толстосумов занимает португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду (105 млн), на третьей позиции расположился его аргентинский коллега из «Барселоны» Лионель Месси (104 млн), который был лидером рейтинга Forbes-2019 с заработком в 127 млн.

В десятку также входят футболист Неймар (95,5 млн), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2 млн), Стефен Карри (74,4 млн) и Кевин Дюрант (63,9 млн), гольфист Тайгер Вудс (62,3 млн), а также два представителя американского футбола Кирк Казинс (60,5 млн) и Карсон Венц (59,1 млн).

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