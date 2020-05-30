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Главная » Украина » Происшествия
17:19 30 Мая 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье наркодилер протаранил полицейскую машину

Несмотря на попытки скрыться, преступник задержан.

Вчера, около 19-30, запорожские полицейские, усиленные бойцами отряда спецназа, в Днепровском районе начали преследование старенькой «Мазды», которая пыталась скрыться от правоохранителей.

По оперативной информации полицейских, за рулем машины находился наркоторговец.

Пытаясь уйти от погони, преступник, меняя направление движение, протаранил полицейскую машину, однако скрыться так и не смог – его задержали.

В салоне автомобиля полицейские нашли  почти два десятка пакетиков с амфетамином и марихуаной, предназначавшихся для продажи.

Задержанным оказался 40-летний житель Запорожья, уже имеющий судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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Тэги: Запорожье, наркоторговец

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