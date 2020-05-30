У Белого дома столкновения с протестующими

Трамп наблюдал из Белого дома за противостоянием его охраны с протестующими. Все больше американских городов охватывают волнения после гибели мужчины при задержании.

У здания Белого дома в Вашингтоне в ночь на 30 мая произошли столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, сообщает CNN.

Отмечается, что стычки продолжались более пяти часов. Демонстранты кричали, бросали в президентскую охрану разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что лично наблюдал за столкновениями протестующих с сотрудниками Секретной службы.

Онпохвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. «Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности», – написал он в Twitter.

«Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел», – добавил глава Белого дома, уточнив, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.

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