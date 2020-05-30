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Главная » Украина » Общество
20:00 30 Мая 2020 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Словакия и Молдова откроют границы для Украины

Пунткы пропуска на границе со Словакией и Молдовой начнут открывать 1 июня. Венгрия пока согласия не дала.

Словакия и Молдова планируют с 1 июня начать открывать пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 30 мая.

Так, словацкие пограничники готовятся возобновить работу следующих пунктов пропуска:

  • Вишне Немецке (с украинской стороны – Ужгород) только для легкового и грузового автомобильного сообщения;
  • Убля (с украинской стороны – Малый Березный) в полном объеме;
  • Вельке Слеменце (с украинской стороны – Малые Селменцы) в полном объеме с 08.00 до 20.00.

Молдавские пограничники планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска Крива (с украинской стороны – Мамалыга), Мирное (с украинской стороны – Табаки) и Бричень (с украинской стороны – Россошаны).

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Тэги: Молдова, Словакия, карантин, границы

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