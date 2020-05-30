Словакия и Молдова откроют границы для Украины
Пунткы пропуска на границе со Словакией и Молдовой начнут открывать 1 июня. Венгрия пока согласия не дала.
Словакия и Молдова планируют с 1 июня начать открывать пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 30 мая.
Так, словацкие пограничники готовятся возобновить работу следующих пунктов пропуска:
- Вишне Немецке (с украинской стороны – Ужгород) только для легкового и грузового автомобильного сообщения;
- Убля (с украинской стороны – Малый Березный) в полном объеме;
- Вельке Слеменце (с украинской стороны – Малые Селменцы) в полном объеме с 08.00 до 20.00.
Молдавские пограничники планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска Крива (с украинской стороны – Мамалыга), Мирное (с украинской стороны – Табаки) и Бричень (с украинской стороны – Россошаны).
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