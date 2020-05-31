Трамп решил позвать на саммит G7 еще четыре государства
Саммит должен пройти в сентябре или позже, точные даты пока не названы. Планировалось провести его в июне в резиденции Кэмп-Дэвид.
Президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита «Большой семерки» (G7), а также о том, что хочет пригласить на встречу лидеров других стран, сообщает BBC.
Он объяснил свое решение о переносе саммита не только коронавирусом, но и тем, что G7 в нынешнем формате, по словам Трампа, представляет собой «очень устаревшую группу стран», которая «не в полной мере представляет то, что происходит в мире».
В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия. По мнению Трампа, участие в саммите, помимо них, должны принять и Австралия, Россия, Южная Корея и Индия.
О Китае Трамп не упомянул.
Власти Австралии уже выразили заинтересованность в участии в саммите. Реакции Москвы пока нет.
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