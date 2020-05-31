Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

Принц Иоахим уехал в Испанию 26 мая. Там в Кордове он побывал на одной вечеринке, после чего у него диагностировали коронавирус.

28-летний племянник бельгийского короля Филиппа был в числе 27 гостей вечеринки. Испанская полиция уже начала расследование, поскольку в Испании продолжается карантин и собираться можно по 15 человек, не более. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч евро, сообщает BBC.

Сообщается, что все, кто присутствовал на вечеринке, сейчас находятся на карантине.

Рафаэла Валенсуэла, представитель испанского правительства в Кордове, осудила вечеринку, назвав тех, кто там присутствовал, «безответственными».

Принц Иоахим по-прежнему находится в Испании. Его болезнь протекает в легкой форме.

Известно, что принц имеет давние отношения с испанкой по имени Виктория Ортис.

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