Трамп спрятался от протестующих в подземном бункере Белого дома
В Вашингтоне несколько тысяч человек маршировали к Белому дому, а затем в центре города полиция разгоняла протестующих резиновыми пулями и шумовыми гранатами.
Когда протестующие в первый раз вышли к Белому дому и протесты переросли в стычки с секретной службой президента США, из-за напряженной ситуации охрана президента приняла решения спрятать Дональда Трампа в подземном бункере Белого дома, предусмотренном на случай терактов.
Трамп провел в бункере почти час, сообщила газета New York Post.
Как пишет газета, пение протестующих в парке Лафайет можно было слышать все выходные, а агенты секретной службы и сотрудники правоохранительных органов изо всех сил пытались сдержать толпу.
В субботу протесты в американской столице переросли в столкновения с полицией, и ночью в городе были сожжены несколько машин, разбиты витрины, ограблены магазины, аптеки.
В воскресенье протесты по стране продолжились. В Вашингтоне несколько тысяч человек мирно маршировали по городу к Белому дому, а затем в центре города полиция разгоняла протестующих резиновыми пулями и шумовыми гранатами.
Из-за беспорядков комендантский час введен уже почти в 40 городах США, в том числе в Вашингтоне.
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В Вашингтоне в ночь на субботу по киевскому времени, 20 января, задержаны 217 участников акции против инаугурации Трампа, которая состоялась в этот же день.