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10:12 01 Июня 2020 Просмотров 343   КомментариевКомментарии

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности президента Барака Обамы, в эфире CNN обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США.

«Я не удивлюсь, узнав, что они подстрекали некоторых из этих экстремистов с обеих сторон с помощью социальных сетей», – сказала Райс.

«Я не удивлюсь, узнав, что они финансируют это каким-то образом, в той или иной форме», – добавила она.

При этом она отметила, что не имеет информации от спецслужб по этому вопросу, и основывается лишь «на собственном опыте», сообщает Fox News.

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда, который стал жертвой насилия со стороны полиции.

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Тэги: Россия, США, протесты

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