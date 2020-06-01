Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Столичные полицейские из-за угрозы взрыва перекрыли с обеих сторон въезд на мост Метро. В городе введена операция Гром.

В понедельник, 1 июня, полиция перекрыла с обеих сторон въезд на мост Метро. По предварительным данный неизвестный угрожает взорвать мост.

На месте также находятся спасатели и машина «скорой» помощи».

Киев Оперативный сообщает, что причиной блокировки моста стало анонимное сообщение о минировании моста. В городе введена операция Гром.

Очевидцы сообщают, что на мосту находится неизвестный, который угрожает взорвать мост.

Также сообщается, что в связи с сообщением о минировании моста Метро, красная линия метро работает от станции Академгородок до станции Арсенальная и от станции Лесная до станции Дарница.

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