Экс-генпрокурор Луценко потратил 150 тысяч гривен на празднование дня рождения
Во столько же ему обошлось обучение сына в Оксфорде.
Нардеп Ирина Луценко и ее муж, экс-генпрокурор Юрий Луценко, указали в своих декларациях расходы на обучение их сына Виталия в Оксфорде. Кроме того, отобразили в них расходы на организацию мероприятия, дата которого совпадает с празднованием юбилея бывшего генпрокурора.
Об этом свидетельствует документ, обнародованный в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Так, в разделе «расходы» экс-генпрокурор указал две оплаты услуг (69 тысяч 735 гривен и 80 тыс. 265 грн.) для «организации торжественного мероприятия», которые состоялись 19 декабря 2019.
Согласно документу, его жена указала, что потратила 154 тысячи гривен в июне на оплату обучения сына Виталия в Оксфорде.
Кроме того, Луценко в 2019 году купил автомобиль Mercedes-Benz (S 350 D) за 2 млн 265 тысячи гривен и задекларировал более одного миллиона гривен доходов, а его жена показала около 2,4 млн грн прибыли.
Новости по теме
Бывший Генеральный прокурор Украины Виталий Луценко считает, что «закручивание гаек» властью приведет только к внеочередным парламентским выборам.
И западные СМИ еще судят о приобретении миллиардера как о стоящей сделке.
Экс-глава МВД Юрий Луценко отмечает свой 48-й день рождения в Менской исправительной колонии 91 в Черниговской области.