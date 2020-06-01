Экс-генпрокурор Луценко потратил 150 тысяч гривен на празднование дня рождения

Во столько же ему обошлось обучение сына в Оксфорде.

Нардеп Ирина Луценко и ее муж, экс-генпрокурор Юрий Луценко, указали в своих декларациях расходы на обучение их сына Виталия в Оксфорде. Кроме того, отобразили в них расходы на организацию мероприятия, дата которого совпадает с празднованием юбилея бывшего генпрокурора.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, в разделе «расходы» экс-генпрокурор указал две оплаты услуг (69 тысяч 735 гривен и 80 тыс. 265 грн.) для «организации торжественного мероприятия», которые состоялись 19 декабря 2019.

Согласно документу, его жена указала, что потратила 154 тысячи гривен в июне на оплату обучения сына Виталия в Оксфорде.

Кроме того, Луценко в 2019 году купил автомобиль Mercedes-Benz (S 350 D) за 2 млн 265 тысячи гривен и задекларировал более одного миллиона гривен доходов, а его жена показала около 2,4 млн грн прибыли.

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