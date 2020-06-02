Региональный секс-скандал: депутат на сессии горсовета рассматривал блондинку с пышными формами
В Херсоне не часто возникают ситуации, когда региональные политики дают пищу для слухов и сплетен.
Депутат Александр Ложичев, в понедельник, 1 июня, на сессии Херсонского городского совета рассматривал на телефоне фото полуобнаженной девушки.
Соответствующая информация появилась на Telegram-канале Политика.ks.
Так, депутат Херсонского городского совета вместо решения важных вопросов для горожан рассматривал в интернете фото полуобнаженной блондинки. «Зато у Сани Ложичева все отлично. Рады за него», – говорится в сообщении.
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