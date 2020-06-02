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Главная » Украина » Общество
09:58 02 Июня 2020 Просмотров 488   КомментариевКомментарии

Региональный секс-скандал: депутат на сессии горсовета рассматривал блондинку с пышными формами

В Херсоне не часто возникают ситуации, когда региональные политики дают пищу для слухов и сплетен.

Депутат Александр Ложичев, в понедельник, 1 июня, на сессии Херсонского городского совета рассматривал на телефоне фото полуобнаженной девушки.

Соответствующая информация появилась на Telegram-канале Политика.ks.

Так, депутат Херсонского городского совета вместо решения важных вопросов для горожан рассматривал в интернете фото полуобнаженной блондинки. «Зато у Сани Ложичева все отлично. Рады за него», – говорится в сообщении.

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