Региональный секс-скандал: депутат на сессии горсовета рассматривал блондинку с пышными формами

В Херсоне не часто возникают ситуации, когда региональные политики дают пищу для слухов и сплетен.

Депутат Александр Ложичев, в понедельник, 1 июня, на сессии Херсонского городского совета рассматривал на телефоне фото полуобнаженной девушки.

Соответствующая информация появилась на Telegram-канале Политика.ks.

Так, депутат Херсонского городского совета вместо решения важных вопросов для горожан рассматривал в интернете фото полуобнаженной блондинки. «Зато у Сани Ложичева все отлично. Рады за него», – говорится в сообщении.