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Главная » Украина » Происшествия
20:39 02 Июня 2020 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Чиновники украли полмиллиарда на строительстве дорог

В документации для победы в тендерах было указано «надлежащее качество стройматериалов», но использовалось дешевое.

В девяти областях Украины проходят обыски по делу о злоупотреблениях на более полмилиарда гривен при строительстве дорог государственного значения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Махинации с тендерами проводились в 2018-2019 годах. Подозревается руководство ряда крупных дорожно-строительных компаний.

Предварительно установлено, что руководство этих компаний для победы в тендерах использовало поддельные документы о «надлежащем качестве» стройматериалов. Во время строительства дорог компании использовали дешевые и некачественные асфальтобетонные смеси.

В рамках дела правоохранители проводят обыски в офисах компаний, которые находятся в девти регионах страны.

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Тэги: коррупция, чиновники, дороги

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