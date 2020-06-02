Чиновники украли полмиллиарда на строительстве дорог

В документации для победы в тендерах было указано «надлежащее качество стройматериалов», но использовалось дешевое.

В девяти областях Украины проходят обыски по делу о злоупотреблениях на более полмилиарда гривен при строительстве дорог государственного значения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Махинации с тендерами проводились в 2018-2019 годах. Подозревается руководство ряда крупных дорожно-строительных компаний.

Предварительно установлено, что руководство этих компаний для победы в тендерах использовало поддельные документы о «надлежащем качестве» стройматериалов. Во время строительства дорог компании использовали дешевые и некачественные асфальтобетонные смеси.

В рамках дела правоохранители проводят обыски в офисах компаний, которые находятся в девти регионах страны.

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