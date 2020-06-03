Мужчина зарезал соседа, который мешал ему избивать мать
Преступник надолго отправился в тюрьму.
Апелляционный суд Луганской области оставил в силе 10-летний обвинительный приговор для жителя Рубежного, обвиняемого в умышленном убийстве соседа.
Как установили следователи, обвиняемый в ноябре 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на собственную мать, и стал ее избивать. Заступиться за женщину решил сосед, который сначала уговаривал мужчину прекратить избиение, а затем попытался оттащить того от женщины.
В ответ преступник пустил нож. Нанеся два удара в живот и в ногу соседа, злоумышленник, воспользовавшись тем, что раненый мужчина упал, добил его точным ударом в сердце. Смерть потерпевшего наступила на месте.
Местный суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, однако убийца намеревался добиться смягчения наказания.
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