Минеру моста в Киеве разрешили выйти под залог

Ткаленко признал, что у него есть проблемы с психикой, которые он заметил около полгода тому.

Днепровский райсуд Киева на заседании в среду, 3 июня, арестовал Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро.

Правонарушитель арестован на два месяца с правом выхода под залог в 315 тысяч гривен.

В ходе заседания суда адвокат мужчины предоставила справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, который может ухудшиться в случае пребывания под стражей.

Ткаленко повторил версию о мотиве поступка – хотел привлечь внимание к сложным жизненным обстоятельствам.

«Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа…», – сказал он.

Мужчина нигде не работает, его мать лечится в психбольнице. О собственных проблемах с психическим здоровьем он заметил около полугода назад. Ткаленко также заявил, чтобы его «отпустили домой или лечили», поскольку в СИЗО сидеть он не планирует.

В прокуратуре ранее сообщили, что после ареста будут инициировать проверку психического здоровья мужчины.

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