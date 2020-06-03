НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
20:00 03 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минеру моста в Киеве разрешили выйти под залог

Ткаленко признал, что у него есть проблемы с психикой, которые он заметил около полгода тому.

Днепровский райсуд Киева на заседании в среду, 3 июня, арестовал Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро.

Правонарушитель арестован на два месяца с правом выхода под залог в 315 тысяч гривен.

В ходе заседания суда адвокат мужчины предоставила справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, который может ухудшиться в случае пребывания под стражей.

Ткаленко повторил версию о мотиве поступка – хотел привлечь внимание к сложным жизненным обстоятельствам.

«Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа…», – сказал он.

Мужчина нигде не работает, его мать лечится в психбольнице. О собственных проблемах с психическим здоровьем он заметил около полугода назад. Ткаленко также заявил, чтобы его «отпустили домой или лечили», поскольку в СИЗО сидеть он не планирует.

В прокуратуре ранее сообщили, что после ареста будут инициировать проверку психического здоровья мужчины.

Источник:
Тэги: суд, залог

Новости по теме

Суд обратил в пользу государства залог экс-главы Госэкоинспекции

Подсудимый позволял себе не посещать судебные заседания, чем вынудил сторону гособвинения обратиться с ходатайством.

Суд в Херсоне отпустил под залог крымского сепаратиста

Степана Резуника выпустили под залог в 240 840 гривень.

Киллеров, которых задержали возле дома Зеленского с пулеметом отпустили под залог

Членам вооруженной группы, задержанным под Киевом, суд избрал меру пресечения с возможностью выхода на свободу в случае уплаты залога в размере 192 100 грн.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты