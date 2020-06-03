Ученые выяснили, что женщинам алкоголь нравится больше, чем мужчинам
Ученые из Университета Иллинойса обнаружили, что прием спиртного кажется более приятным для представительниц женского пола.
Рецепторы эстрогена в головном мозге определяют механизмы, с помощью которых эстроген регулирует чувствительность к алкоголю.
Был проведен посмертный анализ образцов тканей мозга самок мышей в двух фазах репродуктивного цикла. Один характеризуется высоким уровнем эстрогена, а другой характеризуется низким уровнем эстрогена. Ученые активировали рецепторы эстрогена и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.
Оказалось, когда происходила активация одного рецептора эстрогена (альфа-рецептора), дофаминовые нейроны острее реагировали на алкоголь. Причем, реакция была острее, если протекала фаза, отличавшаяся высоким уровнем эстрогена в тканях. Все это может давать ощущение большего удовольствия от употребления алкоголя, что повышает риск развития алкоголизма.
Когда же исследователи блокировали рецепторы эстрогена у самцов и самок, расположенные в вентральной области покрышки мозга (зона содержит дофаминовые нейроны и связана с употреблением наркотиков), происходили положительные изменения в поведении животных. Но это наблюдалось только у самок.
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