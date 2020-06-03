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Главная » Мир » Наука и Техника
22:45 03 Июня 2020 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Ученые выяснили, что женщинам алкоголь нравится больше, чем мужчинам

Ученые из Университета Иллинойса обнаружили, что прием спиртного кажется более приятным для представительниц женского пола.

Рецепторы эстрогена в головном мозге определяют механизмы, с помощью которых эстроген регулирует чувствительность к алкоголю.

Был проведен посмертный анализ образцов тканей мозга самок мышей в двух фазах репродуктивного цикла. Один характеризуется высоким уровнем эстрогена, а другой характеризуется низким уровнем эстрогена. Ученые активировали рецепторы эстрогена и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.

Оказалось, когда происходила активация одного рецептора эстрогена (альфа-рецептора), дофаминовые нейроны острее реагировали на алкоголь. Причем, реакция была острее, если протекала фаза, отличавшаяся высоким уровнем эстрогена в тканях. Все это может давать ощущение большего удовольствия от употребления алкоголя, что повышает риск развития алкоголизма.

Когда же исследователи блокировали рецепторы эстрогена у самцов и самок, расположенные в вентральной области покрышки мозга (зона содержит дофаминовые нейроны и связана с употреблением наркотиков), происходили положительные изменения в поведении животных. Но это наблюдалось только у самок.

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Тэги: женщины, алкоголь

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