Ученые выяснили, что женщинам алкоголь нравится больше, чем мужчинам

Ученые из Университета Иллинойса обнаружили, что прием спиртного кажется более приятным для представительниц женского пола.

Рецепторы эстрогена в головном мозге определяют механизмы, с помощью которых эстроген регулирует чувствительность к алкоголю.

Был проведен посмертный анализ образцов тканей мозга самок мышей в двух фазах репродуктивного цикла. Один характеризуется высоким уровнем эстрогена, а другой характеризуется низким уровнем эстрогена. Ученые активировали рецепторы эстрогена и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.

Оказалось, когда происходила активация одного рецептора эстрогена (альфа-рецептора), дофаминовые нейроны острее реагировали на алкоголь. Причем, реакция была острее, если протекала фаза, отличавшаяся высоким уровнем эстрогена в тканях. Все это может давать ощущение большего удовольствия от употребления алкоголя, что повышает риск развития алкоголизма.

Когда же исследователи блокировали рецепторы эстрогена у самцов и самок, расположенные в вентральной области покрышки мозга (зона содержит дофаминовые нейроны и связана с употреблением наркотиков), происходили положительные изменения в поведении животных. Но это наблюдалось только у самок.

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