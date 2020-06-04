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Главная » Украина » Наука и Техника
12:27 04 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Приват24 временно недоступен – скоро починят

Онлайн-банкинг Приват24 временно не работает в связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка.

«В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования Приватбанк уведомляет клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр-банка», – говорится в сообщении.

В пресс-службе банка подчеркнули, что последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа.

Также указывается, что проблема касается только сервиса Приват24. Оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме.

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Тэги: сбой, приват 24

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