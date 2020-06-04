Приват24 временно недоступен – скоро починят
Онлайн-банкинг Приват24 временно не работает в связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования.
Об этом говорится в сообщении Приватбанка.
«В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования Приватбанк уведомляет клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр-банка», – говорится в сообщении.
В пресс-службе банка подчеркнули, что последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа.
Также указывается, что проблема касается только сервиса Приват24. Оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме.
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