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16:15 04 Июня 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Хозяйка нелегального детсада убила младенца

Если вину подозреваемой докажут, ей может грозить пожизненное лишение свободы.

Запорожская полиция вручила сообщение о подозрении в умышленном убийстве годовалого ребенка 50-летней жительнице областного центра, пишет Наш город.

По данным правоохранителей, 29 мая, около 10-45, в одну из квартир на улице Авраменко вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть девочки от асфиксии – ребенок задохнулся в результате перекрытия дыхательных путей рвотными массами.

Оказалось, ребенка в данную квартиру привезла мать, и, оставив хозяйке, уехала по делам. Владелица же жилища под крышей дома организовала нелегальный детский сад, взимая деньги с родителей, которым не с кем было оставить малышей во время карантина.

Далее следствие получило доступ к видеозаписывающей аппаратуре, находившейся в квартире. Именно благодаря видео удалось установить, что женщина причастна к умышленному убийству.

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Тэги: убийство, Запорожье, детсад

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