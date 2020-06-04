Бывший министр финансов Маркарова вернулась в бизнес

Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов с марта 2015 года.

«Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрирован 2 июня. Детали потом», – сообщила Маркарова на своей странице в Facebook.

Также, по ее словам, кроме бизнеса, она намерена сфокусироваться на работе с командой, которая имеет огромный опыт реформ и работы с глобальными инвесторами, работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный 3 июня Фонд развития рынка капитала и активизировать работу в наблюдательном совете Киево-Могилянской академии.

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