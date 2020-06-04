В украинской армии меняют звания под стандарты НАТО

Вооруженные Силы Украины готовятся пополнить Североатлантический Альянс?

В Украине появятся новые воинские звания. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2247.

За документ проголосовал 291 парламентарий. Нардепы одобрили его без обсуждения.

Закон изменяет и дополняет Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и закон «О воинской обязанности и военной службе». Новые звания устанавливаются в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

Теперь в армии будут такие звания: полковники, капитаны 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы.

Звание «генерал-полковники, адмиралы, генералы армии Украины» заменяются генералами и адмиралами, а «генерал-полковник» – званием генерал-лейтенант.

Устав внутренней службы изменили в части перечня воинских званий ВСУ, в частности к званиям в высшем офицерском составе добавлено звание бригадный генерал, генерал (армейское звание) и коммадор (корабельное звание).

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