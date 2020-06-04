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Главная » Украина » Экономика
19:13 04 Июня 2020 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Падение ВВП Украины ускорился в три раза за месяц

Если за первые три месяца года падение ВВП оценивалось в 1,5%, то по итогам четвертого составило 5%.

За апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%, сообщается на сайте Минэкономики в четверг, 4 июня.

«В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны», – говорится в обзоре.

По итогам января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте).

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Тэги: падение, ввп

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