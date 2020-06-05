Криштиану Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола
По данным Forbes, 35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим $1 млрд за карьеру.
Роналду опередили гольфист Тайгер Вудс (в 2009 году) и боксер Флойд Мейвезер (2017).
Криштиану за свою 17-летнюю спортивную карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты профессионального футболиста. Остальной заработок – от различных спонсорских контрактов.
За прошедший год Роналду заработал 105 млн долларов (до уплаты налогов) и занял четвертое место в рейтинге ста самых высокооплачиваемых звезд 2020 года по версии Forbes.
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