В Запорожье произошел пожар на территории обувной фабрики Мида
Загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха фабрики на общей площади 400 кв. м.
В Запорожье произошел пожар на территории обувной фабрики Мида, которая находится по улице Восточной в Коммунарском районе города. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 6 июня.
Информация о возгорании была получена в 15:42 На место вызова выехало сразу девять автоцистерн, две автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и оперативный штаб. Всего 13 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.
Выяснилось, что загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха предприятия на общей площади 400 кв. м.
В 16:55 пожарные локализовали пожар, а 17:50 полностью его ликвидировали. Продолжается разбор и проливка конструкций.
Причина пожара устанавливается правоохранителями.
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