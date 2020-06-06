Загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха фабрики на общей площади 400 кв. м.

В Запорожье произошел пожар на территории обувной фабрики Мида, которая находится по улице Восточной в Коммунарском районе города. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 6 июня.

Информация о возгорании была получена в 15:42 На место вызова выехало сразу девять автоцистерн, две автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и оперативный штаб. Всего 13 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.

Выяснилось, что загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха предприятия на общей площади 400 кв. м.

В 16:55 пожарные локализовали пожар, а 17:50 полностью его ликвидировали. Продолжается разбор и проливка конструкций.

Причина пожара устанавливается правоохранителями.

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