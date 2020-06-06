НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
19:09 06 Июня 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Запорожье произошел пожар на территории обувной фабрики Мида

Загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха фабрики на общей площади 400 кв. м.

В Запорожье произошел пожар на территории обувной фабрики Мида, которая находится по улице Восточной в Коммунарском районе города. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 6 июня.

Информация о возгорании была получена в 15:42 На место вызова выехало сразу девять автоцистерн, две автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и оперативный штаб. Всего 13 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.

Выяснилось, что загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха предприятия на общей площади 400 кв. м.

В 16:55 пожарные локализовали пожар, а 17:50 полностью его ликвидировали. Продолжается разбор и проливка конструкций.

Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Источник:
Тэги: пожар, Запорожье, фабрика, мида

Новости по теме

В Запорожье из-за пожара в многоэтажке пришлось эвакуировать жильцов

Пожар произошел сегодня ранним утром в Хортицком районе города Запорожья.

В областном центре масштабный пожар на центральном рынке тушили 8 машин и 32 спасателя

Пожар произошел сегодня, 19 марта рано утра в Запорожье на территории Центрального рынка на ул. Жуковского.

Запорожец убил своего отца и поджог дом для избежания ответственности

Запорожские полицейские поймали мужчину, который нанес смертельные раны своему отцу, а после пытался скрыть преступление с помощью поджога дома.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты