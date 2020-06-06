Суд арестовал семь полицейских из Павлограда
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских.
В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из города Павлоград в Днепропетровской области, подозреваемых в торговле наркотиками и ряде других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в субботу, 6 июня.
«Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области», – говорится в сообщении.
Ранее в субботу стало известно, что с Павлограда началась операция МВД по зачистке Днепропетровской области. В город приехал глава ведомства Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян.
Новости по теме
Инцидент произошел в маршрутке Киев-Бровары.
Задержаны девять человек.