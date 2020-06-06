РПЦ вводит в храмах «масочный режим»

Русская православная церковь решила ввести в храмах масочный режим. Если прихожане придут без средства защиты – сотрудники храма обязаны выдать маску.

Как сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, в храмах будут выдавать маски на входе.

«Если они придут без маски, значит, сотрудники храма обязаны выдать маску прихожанину, и мы будем в таком режиме служить до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены», – отметил он.

Также представитель РПЦ заявил, что в каждом российском храме подсчитано максимальное число прихожан, которые могут одновременно находиться на богослужении. Тем, кто не поместится в храм, придется либо стоять на улице и слушать трансляцию, «либо они будут переадресованы в соседний храм».

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