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10:27 07 Июня 2020 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Конор Макгрегор опять объявил о завершении карьеры

Заявление об этом ирландский боец смешанного стиля (MMA) сделал в своем Twitter. Ранее он два раза объявлял о завершении карьеры.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!» – написал он.

В прошлом спортсмен уже несколько раз (в 2016 и 2019 годах) объявлял о завершении карьеры в ММА. Однако в итоге это оказывалось неправдой.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре – поражением.

Последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.

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Тэги: смешанные единоборства, Конор Макгрегор

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