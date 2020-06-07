В порту Роттердама изъято 2020 килограммов кокаина, спрятанного в бананах

Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании. В карантин такой способ транспортировки наркотических веществ в Европу стал особо популярен.

Полиция Нидерландов в порту Роттердама изъяла 2020 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается в 151 миллион евро, сообщает Reuters.

Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании.

За 2019 год сотрудники таможни Роттердамского порта изъяли 38 тысяч килограмм кокаина.

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