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19:28 07 Июня 2020 Просмотров 138   КомментариевКомментарии

В порту Роттердама изъято 2020 килограммов кокаина, спрятанного в бананах

Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании. В карантин такой способ транспортировки наркотических веществ в Европу стал особо популярен.

Полиция Нидерландов в порту Роттердама изъяла 2020 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается в 151 миллион евро, сообщает Reuters.

Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании.
За 2019 год сотрудники таможни Роттердамского порта изъяли 38 тысяч килограмм кокаина.

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Тэги: наркотики, кокаин, полиция, роттердам+

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