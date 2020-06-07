Китай обещает поделиться вакциной от COVID со всем миром
На сегодняшний день в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания.
Власти Китая обещают поделится вакциной против коронавируса со всем миром после ее разработки и прохождения всех клинических испытаний. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган , пишет Жэньминь жибао.
По словам чиновника, Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Чжиган утверждает, что сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.
«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин <…> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах», — добавил министр.
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