Китай обещает поделиться вакциной от COVID со всем миром

На сегодняшний день в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания.

Власти Китая обещают поделится вакциной против коронавируса со всем миром после ее разработки и прохождения всех клинических испытаний. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган , пишет Жэньминь жибао.

По словам чиновника, Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Чжиган утверждает, что сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.

«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин <…> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах», — добавил министр.

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