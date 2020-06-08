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13:00 08 Июня 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Новая Зеландия первая страна, которая полностью отменяет карантин

В Новой Зеландии излечился последний пациент с коронавирусом. В стране отменяют ограничения, кроме открытия границ.

Новая Зеландия первой в мире решила отменить всн карантинные ограниченя, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Арден в понедельник, 8 июня, Reuters.

По ее словам, будут отменены все ограничения, за исключением закрытия границ.

Арден отметила, что с 00:00 часов вторника страна перейдет на первый из четырех уровней национальной тревоги.

С этого дня все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

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Тэги: Новая Зеландия, карантин, covid-19

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