В Киеве снова скачок прироста коронавируса

За день количество новых случаев коронавируса в столице выросло на 29 человек – почти до 3,5 тысяч.

За сутки в Киеве обнаружили коронавирус у 72 человек, тогда как днем ранее выявили 43 заболевших. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщается в Телеграмм мэра столицы Виталия Кличко.

Среди заболевших 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и четверо детей – две девочки 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 10 лет и 8 месяцев.

Всего в столице уже 3 490 случаев заболевания COVID-19.

При этом о выздоровевших или умерших не сообщается.

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