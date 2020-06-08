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13:41 08 Июня 2020 Просмотров 255   КомментариевКомментарии

В Балтийское море вошли десятки кораблей НАТО

Из-за эпидемии коронавируса наземные варианты операций исключены.

В воскресенье на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании стартовали военно-морские учения НАТО BALTOPS 2020. В учениях принимают участие 29 кораблей, а также 29 единиц авиатехники.

Кроме того, задействованы около 3 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также два партнера альянса: Швеция и Финляндия.

К маневрам, которые продлятся до 16 июня, подключены две оперативные корабельные группы – Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

В связи с пандемией коронавируса учения будут осуществляться исключительно на море, наземных операций не предусмотрено.

«Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности. На всем протяжении маневров мы будем демонстрировать единство, которому в условиях непредсказуемости привержены союзники и партнеры в интересах защиты ценностей, территории и людей», – подчеркнул командующий SNMG1 Ингве Скоглунд.

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Тэги: НАТО, учения, маневры, Балтийское море

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