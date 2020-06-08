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20:31 08 Июня 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Майкл Джордан пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом

Легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» выделит деньги организациям, занимающимся обеспечением расового равенства.

«Black Lives Matter. Это не спорное утверждение. Пока укоренившийся расизм, который угрожает нашим социальным институтам, полностью не исчезнет, мы будем бороться за защиту и улучшение жизни чернокожих», – говорится в заявлении компании Jordan в Twitter.

Джордан и его компания пожертвует деньги в течение следующих десяти лет.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд был при задержании убит полицейским, что вызвало массовые протесты в США и за их пределами.

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Тэги: расизм, баскетбол, Майкл Джордан

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