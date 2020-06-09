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Главная » Украина » Политика
12:06 09 Июня 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Зеленский не пользуется социальными сетями из-за «армии ботов»

Зеленский объяснил, почему не пользуется соцсетями.

Президент Владимир Зеленский не пользуется соцсетями. Об этом он заявил в интервью УП, опубликованному во вторник, 9 июня.

«Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с Квартала, когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения. Какие-то сообщения в Facebook публикуются. Иногда это делаю я, иногда это перепечатки из Офиса президента, которое готовит редактор», – рассказал президент.

При этом Зеленскому нравился Instagram, но сейчас у него нет на это времени.

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Тэги: соцсети, боты, зеленский

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