Совет директоров МВФ сегодня решит вопрос о программе с Украиной
Сегодня совет директоров МВФ должен утвердить новую программу, а уже завтря ожидается первый транш.
Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, рассмотрит вопрос о новой программе с Украиной Stand-By. Данный вопрос стоит в графике заседаний Фонда.
Как известно, МВФ сменил долгосрочную программу на 18-месячную объемом 5 млрд долларов.
Ранее в Кабмине заявляли, что первый транш будет перечислен сразу же после одобрения. Он составит 1,9 млрд долларов.
В случае выполнения всех обязательств Украина получит второй транш до конца года. Третий транш поступит в 2021 году.
Напомним, основным предварительным условием одобрения программы было принятие закона о банках, а также закона об открытии рынка земли.
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В Международном валютном фонде оценили перспективы Украины по запуску новой программы Stand-by.
Предоставление Украине транша в размере 1,5-1,9 миллиарда долларов по программе stend-by от Международного валютного фонда никак не повлияет на курс гривны.
Если не будет реальных реформ, сотрудничество могут свернуть. А транш дадут на погашение старого кредита.