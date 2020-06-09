Коронавирус мог появиться в Китае еще прошлым летом

Исследователи изучили спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете.

Коронавирус COVID-19 мог начать распространение в Китае еще в августе 2019 года. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование специалистов из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США.

Исследователи пришли к такому выводу после анализа спутниковых снимков парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, а также тенденции поиска в интернете.

В ходе исследования ученые обнаружили «резкое увеличение» транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Самое большое число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.

Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея» примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года, говорится в исследовании.

«Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание-диарею… и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19″, – заявил CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

«Хотя мы не можем подтвердить, был ли увеличенный объем (транспорта – ред.) непосредственно связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление (коронавируса – ред.) произошло до идентификации на рынке морепродуктов «Хуанань»", – сказал Браунштейн.

Он добавил, что эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и «потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера».

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