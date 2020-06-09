Первому украинцу выдан кредит под 0%

Проценты для предпринимателя компенсировали за счет средств государственного бюджета.

Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн под 0% до конца марта 2021 года. Предприниматель воспользовался новыми условиями государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметили в пресс-службе, за первую неделю лета банки-партнеры программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 51 новый кредит на общую сумму 32,6 млн грн. За неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн. Всего уже выдано 605 кредиты на сумму в 381,05 млн грн.

В целом участниками Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» планируют стать 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины.

Тэги: Украина, кредит, предпринимательство