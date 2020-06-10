Экономика Украины начала восстанавливаться – Шмыгаль

Украинская экономика может выйти на рост уже во втором или в третьем квартале 2020 года, говорит премьер.

Украинская экономика находится на этапе восстановления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала Украина 24 в среду, 10 июня.

«Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период длится, непростые времена, возможно, еще впереди», – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.

«Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест… Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться», – добавил премьер-министр.

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