В Голливуде из-за пандемии больше не будут снимать сцены секса
В связи с пандемией COVID-19 постельные сцены в Голливуде будут сниматься с использованием компьютерной графики или сцен секса вообще не будет.
Американская кино- и телеиндустрия надеется с 12 июня возобновить свою деятельность. Кинематографисты получили инструкции соблюдать в своей работе меры предосторожности, пишет Daily Mail.
Так, в Голливуде вводятся ежедневное тестирование актеров и съемочных бригад на коронавирус, а также полная «реструктуризация» постельных сцен.
Как пишет The Sun, существует 22-страничный документ профессиональной Ассоциации киноредакторов Голливуда, в котором говорится, что «моменты тесного контакта» должны быть либо переписаны, либо сняты с использованием компьютерной графики, либо исключены вообще.
На всех съемочных площадках должны присутствовать средства индивидуальной защиты. А телешоу, в студиях которых обычно присутствует живая аудитория, будут работать пустыми.
На сегодняшний день в Калифорнии подтверждено более 126 300 случаев заболевания и 4500 случаев смерти.
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