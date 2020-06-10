В Чернобыльской зоне потерялся «сталкер» из Киева

Выводить из Зоны отчуждения неудавшегося искателя приключений отправились полицейские.

Накануне на линию 102 позвонил мужчина, представившийся 28-летним столичным жителем. Он рассказал, что на свой страх и риск в одиночку отправился в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС на поиски новых впечатлений, однако заблудился, и не может найти дорогу домой.

Полицейские отправились на поиски горе-«сталкера», и обнаружили его недалеко от Припяти.

В отношении нарушителя запретной зоны составлен прокол об административном нарушении. Штраф окажется ему маленькой платой за его злоключения в зоне ЧАЭС.

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