В Чернобыльской зоне потерялся «сталкер» из Киева
Выводить из Зоны отчуждения неудавшегося искателя приключений отправились полицейские.
Накануне на линию 102 позвонил мужчина, представившийся 28-летним столичным жителем. Он рассказал, что на свой страх и риск в одиночку отправился в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС на поиски новых впечатлений, однако заблудился, и не может найти дорогу домой.
Полицейские отправились на поиски горе-«сталкера», и обнаружили его недалеко от Припяти.
В отношении нарушителя запретной зоны составлен прокол об административном нарушении. Штраф окажется ему маленькой платой за его злоключения в зоне ЧАЭС.
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