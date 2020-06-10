«Не очко обычно губит» – Порошенко вручили первое подозрение из 21 дела

Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что ей хватит смелости довести дела Порошенко до суда, если будут основания для этого.

Прошли сутки, и первые основания, похоже, появились. Сегодня экс-президенту Украины вручено сообщение о подозрении. На допрос в ГБР Петр Порошенко пришел сам, не дожидаясь силового привода, который разрешил предпринять в отношении бывшего главы государства, а теперь народного депутата, Печерский районный суд столицы.

Как стало известно Властям, подозрение, о котором Офис генерального прокурора сообщил Петру Порошенко, касается подстрекательства экс-президентом главы Службы внешней разведки к превышению полномочий в 2018 году.

По данным Офиса генпрокурора, в 2018 году Порошенко склонил главу Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий, то есть к совершению преступлений по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 и ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса.

Ранее Венедиктова заявила, что ей известно как минимум о 21 уголовном производстве, в котором фигурирует Порошенко.

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