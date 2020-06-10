Порошенко поскандалил в кабинете Венедиктовой на русском языке. ВИДЕО
В среду, 10 июня, бывший президент Украины Петр Порошенко, не дожидаясь принудительного привода, явился в Государственное бюро расследований.
В среду, 10 июня, бывший президент Украины Петр Порошенко, не дожидаясь принудительного привода, явился в Государственное бюро расследований. Как оказалось, следователи ГБР намеревались вручить экс-главе государства подозрение о не законном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.
Петр Порошенко ушел из здания ГБР через черный ход, и направился в Офис Генерального прокурора Украины. По мнению пятого президента Украины, подозрение ему должна была вручать персонально Ирина Венедиктова.
Уже в здании Генпрокуратуры Порошенко со своим ближайшем окружением фактически ворвались в кабинет Венедиктовой. В разговоре с Генпрокурором (которая является не только процессуальным лицом, а еще и женщиной) экс-президент и его люди вели себя возбужденно. Порошенко, по мнению корреспондентов телеграмм-канала Klymenko Time, «вел себя действительно крайне хамски, перебивая, давая сплошные манипулятивные «вопросы-утверждения»».
Генпрокурор Венедиктова, в свою очередь, оставалась невозмутимой, спокойной и в конфликт не вступала.
Как видно на видео, Порошенко, известный как радикальный поборник «веры, украинской мовы и армии», разговаривал — на русском языке.
После того, как Порошенко покинул здание прокуратуры, Венедиктова сообщила, что в ближайшие сутки будет подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения экс-президенту.
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