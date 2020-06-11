Зеленский назвал Лероса аферистом

Президент также назвал брата Ермака «болтуном», а ситуация с «продажей» должностей – «большая ошибка».

Президент Владимир Зеленский заявил, что брат главы офиса президента Андрея Ермака Денис «болтун», а депутат Рады Гео Лерос – «аферист». Об этом Зеленский сказал в интервью Украинской правде в четверг, 11 июня.

«Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, что Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял… А он ничего не брал. А как его затянули… Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка», – ответил Зеленский на вопрос о Денисе Ермаке.

По словам президента, Денис Ермак всегда хотел «как-то помогать».

«Он же (Денис Ермак – ред.) такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в Укрзализныце – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что с Андреем Ермаком в настоящее время он имеет доверительные отношения.

В свою очередь Зеленский назвал «аферистом» народного депутата Гео Лероса, опубликовавшего записи с якобы Денисом Ермаком.

«Мне его (Лероса – ред.) привел Кирилл (Тимошенко – ред.) с Богданом (экс-главой ОП – ред.). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты же спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял», – прокомментировал Зеленский то, что Лерос был его советником.

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