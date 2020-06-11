Минздрав анонсировал срочные решения из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине

Рекордная заболеваемость коронавирусом вызвана игнорированием людьми требований карантина, считает Максим Степанов.

Минздрав будет предлагать срочные решения в связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на утреннем брифинге в четверг, 11 июня.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для государства.

«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда была напряженная ситуация, у нас никогда не было 689 заболевших в течение одного дня. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я, как министр здравоохранения, прошу вас соблюдать правила безопасности и рекомендаций. В этой ситуации мы будем срочно предлагать проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев», – сказал Степанов.

Он напомнил, что ни один этап смягчения карантина не означает отмену противоэпидемических мероприятий, как, например, масочный режим или использования антисептиков.

Степанов считает, что рекордная заболеваемость коронавирусом вызвана игнорированием людьми требований карантина.

«Посмотрите на улицы, посмотрите вокруг вас. Мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже нет, что угрозы COVID-19 больше нет. Просто посмотрите на цифры, которые мы каждый день фиксируем. Не только на заболевших, но и на умерших», – отметил министр.

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